EasyEnergy op de vingers getikt om spotje

De spotjes die eindigen met de slogan „easyEnergy, da’s energie tegen inkoopprijs”, noemen nergens dat klanten bovenop hun verbruik maandelijks vast €5 per gas- en €5 per elektra-aansluiting betalen. De portee van de spot is dat de rekening van andere leveranciers onnodig hoog is vanwege directiesalarissen en ’een stukje sponsoring’.

De uitspraak komt na een klacht van Eneco. „Het lijkt ons voor potentiële klanten wel van belang te weten dat die andere kosten voor stroom en gas €120 per jaar zijn, toch een flink bedrag om onvermeld te laten”, aldus een zegsman. „Concurrentie hoort bij de energiemarkt, en we snappen dat een nieuwe speler zich afzet tegen de bestaande spelers. Maar dat kan in onze ogen niet door de consument onvolledig voor te lichten.”

Stelios Haji-Ioannou, oprichter van het easyJet en het easy-imperium waar ook easyEnergy bij hoort, geniet van de ophef. „Ik vind het wel heerlijk dat een van de jongste loten aan de boom van easymerken in Nederland het nu al aan de stok heeft met de staatsenergiereus Eneco!”, schrijft hij in een reactie aan De Telegraaf. „De situatie doet me sterk denken aan wat ik zelf meemaakte met easyJet toen dat in 1996 een strijd voerde met KLM. Grote staatsbedrijven en de mensen die daar werken denken dat ze het recht hebben consumenten te veel te laten betalen.”

EasyEnergy gaat in beroep tegen de uitspraak, omdat andere energiebedrijven ook dergelijke vaste kosten per aansluiting in rekening brengen.