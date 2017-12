'Rustige sessie op Wall Street voor de boeg'

NEW YORK (AFN) - De beurshandel in New York zal dinsdag waarschijnlijk rustig verlopen, vanwege de feestdagen. Daarbij hebben veel partijen de boeken al gesloten, in de laatste verkorte handelsweek van het jaar. Vrijdag is de beurs maar een halve handelsdag open. De openingsindicatoren wijzen op lichtrode koersen voor de graadmeters.

Op macro-economisch vlak staan er enkele rapporten op de rol. Zo worden cijfers gepresenteerd over de prijsontwikkelingen op de woningmarkt in verscheidene grote Amerikaanse steden. Later in de week volgen nog berichten over onder meer de woningverkopen, de arbeidsmarkt en de handelsbalans.

Detailhandelsbedrijven weten mogelijk de aandacht op zich gericht, na goede rapporten over de sector. De verkopen in winkels zijn tijdens de feestdagenperiode uitbundig en dat geeft de aandelen mogelijk een zetje.

Apple

Voor de techsector wordt een rode beursdag voorzien. In Azië gingen leveranciers aan Apple onderuit, na berichten over een lauwe vraag naar de iPhone X van de onderneming. Apple stond in de handel voorbeurs duidelijk in de min.

Aan het overnamefront werd bekend dat de producent van elektrische apparatuur Hubbell voor 1,1 miljard dollar in contanten Aclara Technologies overneemt. Aclara levert producten voor de infrastructuur van nutsbedrijven.

Aandelen

Verder neemt farmaceut Mallinckrodt zijn branchegenoot Sucampo Pharmaceuticals over. De deal heeft een waarde van circa 1,2 miljard dollar. Sacumpo ging in de voorbeurshandel meer dan 5 procent omhoog, terwijl Mallinkrodt onveranderd stond.

Vrijdag sloten de Amerikaanse aandelenbeurzen nog met kleine minnen. De leidende Dow-Jonesindex sloot de laatste sessie voor het lange kerstweekend 0,1 procent lager op 24.754,06 punten. De brede S&P zakte een fractie tot 2683,34 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent en eindigde op 6959,96 punten.