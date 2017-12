'Seinen op groen voor aandelenbeurzen in 2018'

Han de Jong, hoofdeconoom van ABN AMRO: ,,Voor de beurzen was 2017 een goed jaar, vooral omdat het onverwacht was. Economisch blijft het voorlopig goed gaan. Als de economie eenmaal draait is er serieus iets nodig om de groei te vertragen. Alle seinen staan op groen op de aandelenmarkten.''

Actiam-beursstrateeg Corné van Zeijl valt hem bij. ,,2018 kan opnieuw een prima jaar worden, omdat de winstgevendheid van bedrijven nog steeds verbetert en het economisch goed gaat. Vooral Europese bedrijven hebben nog wat in te halen met de rest van de wereld. Op Wall Street zijn de koersen wel erg hard opgelopen en zijn de belastinghervormingen al grotendeels in de koersen verwerkt.''

Correctie

Hoofd beleggingen bij ING, Bob Homan, geeft aan dat 2017 vooral opviel door het uitblijven van een correctie. ,,Normaal is er elk jaar wel een correctie, maar nu liep alles goed.'' Hij verwacht dat de koersen in 2018 niet zo sterk zullen oplopen als afgelopen jaar. ,,Er zit niet zo heel veel rek meer in en er is kans op een stapje terug. Er is gezonde scepsis bij beleggers die ook rationeler zijn geworden. De omgeving blijft wel gunstig voor aandelen.''

Het beleid van centrale banken blijft de financiële markten bepalen. De Jong kijkt hier vooral naar de inflatie. ,,Als die sterk gaat oplopen kan de Federal Reserve agressiever de rente gaan verhogen en de groei kan daardoor aangetast worden, wat de waarderingen kan raken.'' Homan wijst echter op de voorspelbaarheid van het Fed-beleid. ,,Als de Fed de rente sneller gaat verhogen dan gaat het juist economisch goed. Ik zie daarom de rente het aandelenfeestje niet verpesten.''

China

Een andere belangrijke factor waarop wordt gewezen is China en de Chinese schuldenproblematiek. ,,China blijft een onzekerheid. De geleidelijke groeivertraging zal daar doorzetten, maar niet al te sterk. Beleidsmakers in China hebben er alle belang bij om de economie niet te veel te laten afzwakken'', stelt De Jong.

Internationale geopolitieke ontwikkelingen rond bijvoorbeeld Noord-Korea maken de kenners amper nerveus. De Jong: ,,Er zijn altijd onzekerheden en risico's, maar die schokken zijn doorgaans tijdelijk. Je kan wel aandelen verkopen maar wat doe je dan met je geld? Er zijn weinig aantrekkelijke alternatieven.''

Noord-Korea

Ook Homan laat zich niet van de wijs maken door Noord-Korea. ,,Dat heeft economisch geen enkele impact.'' Volgens Van Zeijl moet je juist tegen negatief sentiment ingaan. ,,Als iedereen in paniek raakt moet je juist kopen.''