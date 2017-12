Beursupdate: Ahold vooraan op lagere AEX

Rond 12:30 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 546,8 punten. De Midkap daalde 0,2% naar 829,5 punten.

De beurs in Londen won 0,2%, terwijl Parijs 0,1% daalde en Frankfurt 0,1% hoger stond.

Ook elders kwamen de aandelenmarkten nauwelijks in beweging. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,1% hoger. Wall Street eindigde op Tweede Kerstdag met bescheiden verliezen. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting vlak.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (+0,6%) was de grootste stijger in de AEX.

Royal Dutch Shell noteerde 0,5% hoger. De belastinghervormingen van de Amerikaanse president Donald Trump zorgen voor een aanzienlijke meevaller voor de olie- en gasfabrikant. Shell rekende uit dat de verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 21% een belastingvoordeel van $2 tot 2,5 miljard oplevert in het lopende kwartaal.

SBM Offshore liet 0,4% liggen. De maritiem dienstverlener meldde de wettigheid van een claim in de Braziliaanse Petrobras-corruptiezaak te analyseren. Daarbij kon het niet garanderen dat een ’bevredigende oplossing’ zal worden bereikt. Braziliaanse media maakten eerder melding van een spoedig akkoord tussen de autoriteiten en SBM.

Chipmachineconcern ASML (-1,6%) was hekkensluiter bij de hoofdfondsen.

In de Midkap stonden de chiptechnologiebedrijven ASMI (-1,2%) en Besi (-1,8%) onder druk. De sfeer in de technologiesector werd gedrukt door berichten dat de verkoop van de iPhone X tegenvalt.

Bodemonderzoeker Fugro (+2,4%) was de grootste winnaar onder de Midkappers. OCI mocht 0,8% bijschrijven op het nieuws dat de kunstmestfabrikant haar belang in OCI Partners (OCIP) heeft uitgebreid. Het in Amsterdam genoteerde Egyptische bedrijf betaalt $61 miljoen voor 8,4% van de aandelen. Door de overname van het belang is nu 88% van de stukken OCIP, dat een notering heeft in New York, in handen van OCI.

Bij de smallcapfondsen was Beter Bed (+3%) een opvallende winnaar. De bedden- en matrassenverkoper ging deze maand nog fors onderuit op de beurs na een winstwaarschuwing.

Het lokale beursfonds Lavide heeft een nieuwe lening afgesloten. Het bedrijf achter gastouderbureau Gastvrij, is een overeenkomst aangegaan met Frank van Empelen die via converteerbare obligaties €15.000 ter beschikking heeft gesteld aan Lavide. De obligatie is na 15 juli 2018 om te zetten in 18.000 aandelen A in Lavide. Aanvullend heeft Frank van Empelen een optierecht gekregen om na die datum 18.000 aandelen A te verwerven voor €15.000. In het aandeel Lavide was woensdagochtend nog niet gehandeld.

