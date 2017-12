‘Arnhem verstrekt geen asolening’

Elfrink reageert in dagblad De Gelderlander op consumentenprogramma Kassa waarin leningen van gemeentelijke kredietbanken onder de loep werden genomen. In 132 gemeenten werden de zogenoemde sociale kredieten verstrekt tegen een maximaal rentetarief van 12% tot 14%. Dat is ongeveer evenveel als rood staan bij een bank, waarvoor tarieven van 9% tot 14% gelden.

Ook de Sociale Bank Centraal Gelderland rekent 13% rente voor de sociale leningen. Volgens de wethouder vergelijkt Kassa appels met peren omdat het programma andere regelingen van gemeenten achterwege laat. Zo kunnen minima in Arnhem in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als zij aan allerlei voorwaarden voldoen. Elfrink noemt dit een renteloze lening die niet iedere gemeente biedt.

Daarbij geldt het percentage van 13% niet voor minima, maar voor mensen die 130% van het minimuminkomen verdienen. De mensen die daaronder zitten krijgen een Gelrepas waarmee zij kunnen lenen tegen een tarief van 9,5%.

Volgend jaar komt het tarief voor de ‘sociale lening’ in Arnhem niet in de buurt van de lage rentetarieven van 0% tot 5% die 19 gemeenten rekenen. Arnhem stapt 1 januari over naar de Kredietbank Nederland, die rekent tussen de 9,5% en 12,6% rente voor leningen van €1000 met een looptijd van 36 maanden.