Daimler slijt veel meer trucks

In Noord-Amerika verkocht Daimler in de eerste elf maanden van het jaar 150.600 trucks. Dat betekende een stijging van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Azië gingen de verkopen met bijna een vijfde vooruit tot 132.400 trucks. Vooral in Indonesië wist Daimler weer marktaandeel te winnen.

Ook in Brazilië, dat momenteel te boek staat als moeizame markt, verkocht Daimler 8 procent meer tot een totaal van 12.200 voertuigen. De groei in Europa was bescheiden. In die regio stegen de verkopen met 3 procent tot 73.600 vrachtwagens. Daimler komt begin februari met definitieve verkoopcijfers.