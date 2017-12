Huizenmarkt Randstad gaat definitief op slot

Appartementen staan er in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht al bijna niet meer te koop, constateren woningmarkteconomen Philip Bokeloh en Theo de Kort (ABN Amro) in hun meest recente analyse. In september werden er voor het eerst sinds 2013 minder woningen verkocht dan zowel een maand als een jaar eerder. Die trend zet in 2018 onverminderd door, verwachten de experts, „vooral in regio’s waar het woningaanbod beperkt is”.

De ABN-economen voorspellen dat er volgend jaar 5% minder woningen verkocht worden dan in 2017, onder aanvoering dus van de grote steden. Een forse klap: dit jaar stijgt het aantal transacties nog met 15%. Voor de woningen die nog wel te koop worden aangeboden, worden dan weer torenhoge prijzen betaald. ABN voorspelt een stijging van 5%.

Christian Lennartz en Nic Vrieselaar, woningmarktexperts bij Rabobank, zien de prijzen in hun modellen zelfs met 7% omhoog gaan. ING houdt in zijn meest recente rapport het midden, met een prijsstijging van 6%. Het gevolg: twintigers en dertigers, die ook al geen betaalbare huurwoning in de vrije sector kunnen vinden, komen de stad niet meer in. „Starters en middeninkomens zullen nog meer gaan zoeken in de provincie”, profeteert De Hypotheekshop, een adviesketen.

Tijdens de crisis is de woningbouw ingestort. Daardoor zijn er nu veel te weinig woningen. De komende jaren moeten er jaarlijks bijna 100.000 huizen worden bijgebouwd om die achterstand in te halen. Door een tekort aan onder meer heipalen, kundig personeel in de bouw én bouwvergunningen wordt dat aantal de komende twee jaar waarschijnlijk niet gehaald. Daardoor loopt het tekort alleen maar verder op. Wat er nog over is aan te koop staande huizen in de stad, wordt door beleggers opgekocht.