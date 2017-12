Hoogopgeleide man maakt vaker promotie

Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de vrouwen die in 2016 minstens twee jaar werkzaam waren bij een werkgever, heeft een op de acht in de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Bij mannen is dat ruim een op de zes.

Deeltijd

Volgens het CBS hangt het verschil samen met het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken. Deeltijders maken minder vaak promotie dan voltijders. Hoewel onder deeltijders mannen vaker promotie hebben gemaakt dan vrouwen, terwijl onder voltijders vrouwen juist vaker zijn bevorderd.

Van de werknemers tot 35 jaar heeft meer dan een kwart promotie gemaakt bij dezelfde werkgever in de twee jaar voorafgaande aan de enquête. Boven de 35 nemen de promotiekansen af. Van de 35- tot 45-jarigen werd 18% bevorderd, van de 55- tot 65-jarige werknemers 5%. Oudere werknemers doen vaker een stap terug in functie.

Hoogopgeleide werknemers

Van de hoogopgeleide werknemers heeft een op de vijf binnen twee jaar promotie gemaakt terwijl dit bij laagopgeleide werknemers een op de zeven was. Het percentage werknemers dat terugging in functieniveau is voor alle opleidingsniveaus even hoog.

In totaal maakte een op de zes werknemers die in 2016 minstens twee jaar bij hun werkgever werkten, in de afgelopen twee jaar promotie. Een op de 25 ging in dezelfde periode omlaag in functieniveau.