Shell moet afschrijven door Trump

In de VS gaat in het nieuwe jaar de vennootschapsbelasting van 35% naar 21%. Daarmee wil de Amerikaanse regering het vestigingsklimaat verbeteren. Voor bedrijven die nog verliezen op de bank hebben staan, betekent dit echter ook een nadeel.

,,Elke $1000 in de toekomst fiscaal te compenseren verlies is nu $350 waard en vanaf 1 januari 2018 is datzelfde verlies $ 210 waard”, legt Edwin Visser, tax-partner bij accountants- en adviesorganisatie PWC uit. ,,Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de Verenigde Staten veel aantrekkelijker worden, want toekomstige winsten worden ook minder belast, namelijk met 21% in plaats van 35%.”

Shell is niet het enige bedrijf dat een afschrijving moet doen. Eerder liet de Zwitserse bank Credit Suisse weten bijna €2 miljard te moeten afschrijven op compensabele verliezen en woensdag volgde de Britse bank Barclays met een afschrijving van €1,1 miljard.

Nederlandse bedrijven die actief zijn in de VS hebben geen idee wat de belastinghervorming voor hen betekent, blijkt uit een rondgang van deze krant. Visser: ,,Dat kan ik me voorstellen, want het is een boekwerk van zeshonderd pagina’s en er zitten ook allerlei regels tegen misbruik in, maar generiek wordt het vestigingsklimaat in de VS beter.”