Beursverslag: Aegon blinkt op mat Damrak

De AEX-index noteerde om half drie vrijwel vlak op 548,5 punten. De AMX steeg 0,1% naar 836,1 punten.

De overige beurzen in Europa kwamen ook nauwelijks in beweging.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Etienne Platte van Antaurus constateert dat institutionele beleggers de boeken grotendeels gesloten hebben. „Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers staan al bij de skipistes. Wij hebben inzicht in hun orders en zien dat zij bijna niets doen, ook al omdat er nauwelijks bedrijfsnieuws is. Particuliere beleggers zijn nog wel actief.”

Platte kijkt na het fraaie beursjaar 2017 hoopvol naar het komende jaar. „Aandelen zijn historisch gezien niet goedkoop, maar obligaties zijn veel duurder. De rente op 10-jarig Nederlands staatspapier bedraagt slechts 0,5%, dus feitelijk praat je dan over een koers-winstverhouding van 200. Bij aandelen ligt deze op 18.”

De vermogensbeheerder ziet weinig beren op de weg. „Ongetwijfeld zullen er in 2018 grotere correcties plaatsvinden dan dit jaar, maar de economische vooruitzichten zijn uitstekend. Door de lage werkloosheid en de prijsstijging van koopwoningen is het sentiment onder consumenten goed.”

De hoofdfondsen op het Damrak werden aangevoerd door Aegon met een plus van 1,8%. De verzekeraar verkoopt een deel van zijn activiteiten in de VS. Volgens analisten van KBC Securities verkeert Aegon na de afstoting op financieel gebied de komende jaren waarschijnlijk in een ,,zeer comfortabele positie''.

ABN AMRO koerste 0,1% hoger. De bank gaat bekijken of verschillende onderdelen van de zakenbank nog wel levensvatbaar zijn onder de bankenregels van Basel IV.

Onderaan stonden chipmachinefabrikant ASML en staalproducent ArcelorMittal met minnen van 0,5%.

Bij de middelgrote fondsen leidde chemicaliëndistributeur IMCD met een stijging van 1,3%.

Het bericht dat PostNL in de sinterklaasperiode en in de dagen voor kerst een record van 32,9 miljoen pakketten heeft afgeleverd in Nederland en België, werd lauw ontvangen. Beleggers zetten de postbezorger 0,4% lager.

Phelix won op de lokale markt 20,7%, in reactie op de voorgenomen overname van Alumexx, dat aluminium klimmaterialen als trappen en steigers voor de doe-het-zelfmarkt produceert.

