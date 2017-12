Zo houd je meer over in 2018

1. Neem je zorgverzekering onder de loep

Doe dit voor 1 januari. Verzekeringsmaatschappijen hebben inmiddels hun premies bekendgemaakt. Tot 1 januari kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Denk niet alleen aan de hoogte van de premie maar ook aan welke zorg je nodig hebt. Dekt de verzekeraar de zorg die je nodig denkt te hebben? Dit geldt vooral ook voor aanvullende verzekeringen. Veel verzekeraars hebben de dekking van aanvullende verzekeringen veranderd waardoor je misschien minder behandelingen krijgt voor dezelfde premie. Best vervelend als je daar pas achter komt na bijvoorbeeld een bezoek aan de fysiotherapeut.

2. Breng gegevens toeslagen up-to-date

Ontvang je zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget van de Belastingdienst? Ga dan na of er veranderingen zijn in 2018 die de toeslag kunnen beïnvloeden. Ga je meer verdienen of samenwonen, dan heeft dat invloed op de toeslag. Kloppen de gegevens niet, dan blijft de Belastingdienst de huidige toeslag uitkeren en krijg je uiteindelijk de rekening gepresenteerd. Als je niet precies weet hoe hoog je inkomen in 2018 zal zijn, schat dit dan iets ruimer in. Het is altijd fijner om aan het einde van het jaar iets terug te krijgen in plaats van te moeten betalen.

3. Spit je abonnementen door

Een krantje hier een tijdschriftje daar en misschien ook nog een abonnement op Spotify of Netflix. Ze kosten al snel een tientje per maand. Vroeger plofte alles op de mat. Zo werd je eraan herinnerd dat je het tijdschrift dat je nooit leest, moet opzeggen. Tegenwoordig hebben we apps waarvoor maandelijks geld van de rekening wordt afgeschreven. Makkelijk om te vergeten. Lees je heel weinig omdat je Netflix kijkt, of andersom, dan kan er misschien een abonnement af. Bekijk ook of je geen dubbel aanbod aan muziek, series of ander entertainment krijgt via apps en het pakket van je provider.

4. Shop in januari/februari

Houd eventuele shopdrang nog even in bedwang en ga los in de eerste maanden van het jaar. Nederland kent geen vaste uitverkoopperiodes zoals België en Frankrijk, maar in januari wordt de boel flink afgeprijsd. Waar in december veel met 30% korting weggaat, lopen de kortingen in januari op tot 50% en 75%. Een uitgelezen kans om bijvoorbeeld basics van goede kwaliteit te scoren waar je dan weer jaren mee vooruit kunt. Niet alles uitgeven want..

5. Houd rekening met extra rekeningen

In het begin van het jaar valt bijvoorbeeld de eindafrekening van de energieleverancier op de mat, net als de aanslag voor gemeentebelastingen. Als je die rekeningen vergeet moet je misschien rood staan en dat wil je niet want...

6. Geld lenen kost geld, sta niet rood

Super handig natuurlijk dat rood staan, maar je zult niet de eerste zijn die het gat niet meer opvult. Rood staan kost je al snel 9% aan rente. Zonde. Om dit te voorkomen kan een standaard buffer van bijvoorbeeld €1000 op je betaalrekening helpen.

7. Betaal je rekeningen op tijd

Logisch, maar we zeggen het toch maar even. Betaal je 14 dagen na de eerste herinnering niet, dan kun je rekenen op extra incassokosten. Die bedragen tot €2500 15% van de hoofdsom. En een schuldeiser mag bij welk bedrag dan ook al €40 aan incassokosten vragen. Je voorkomt onbetaalde rekeningen als je alles via automatische incasso laat verlopen, al moet je dan wel steeds voldoende geld op je rekening hebben staan. Hierbij helpt de eerder genoemde buffer of een aparte rekening voor je vaste lasten.

8. Zet de vaste lasten op een rijtje

Wat ben je in 2018 kwijt aan woonlasten, overgebleven abonnementen, lidmaatschappen van bijvoorbeeld sportclubs, aflossingen van eventuele leningen enzovoort? Schuif je het budgetteren en het maken van een begroting almaar voor je uit, tel dan in ieder geval die vaste lasten bij elkaar op. Je inkomsten weet je waarschijnlijk al uit je hoofd. Met het bedrag aan totale vaste lasten in je achterhoofd kun je makkelijker overzicht houden in het dagelijks leven en betere beslissingen nemen over uitgaven.