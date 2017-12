AerCap koopt 50 extra Airbussen

Op basis van catalogusprijzen is met de order een bedrag gemoeid van 5,3 miljard euro, al worden bij grote contracten vaak kortingen gegeven. Met de extra order stijgt het totaal aantal A320neo's dat AerCap reeds bezit of heeft besteld naar 270. De Airbus 320neo is bedoeld voor de middellange afstand. AerCap is naar eigen zeggen marktleider op het gebied van vliegtuiglease met een portfolio van ruim 1500 toestellen.