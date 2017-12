Citigroup beboet voor geven onjuiste adviezen

De oorzaak van de fout was een technisch mankement. Ondanks meerdere waarschuwingen van toezichthouder Finra, reageerde Citi niet adequaat op het oplossen van de problemen. Ook lieten controles te wensen over. De kwestie speelde in de periode 2011 tot en met 2015.

Het geven van verkeerde adviezen kan negatieve gevolgen hebben voor klanten, rechtvaardigde Finra de opgelegde boete. Circa 6 miljoen dollar van het te betalen bedrag zal worden gebruikt om gedupeerde klanten van Citi te compenseren.