Airbus ontvangt megaorder

De partijen kondigen eerder dit jaar tijdens de luchtvaartshow van Dubai al aan zaken te willen doen. Destijds werd een voorlopig koopcontract getekend. De vliegtuigen die geschikt zijn voor vluchten over korte tot middellange afstanden zijn bestemd voor het Hongaarse Wizz Air, Frontier Airlines in de Verenigde Staten, JetSmart in Chili en Volaris in Mexico.

Indigo had al orders voor bij elkaar 427 van zulke toestellen lopen bij Airbus. Dat aantal is dus in één klap verdubbeld.