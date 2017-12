Beursupdate: AEX vlak richting jaarwisseling

Rond 14.40 uur stond de AEX-index 0,1% lager op 546,6 punten. Inclusief dividend heeft de beursgraadmeter dit jaar een rendement van 17% laten zien. De AEX bereikte in november een jaartop van 557,43 punten.

„Op alle fronten was het een fantastisch beursjaar”, zei marktanalist Ron van der Does (IG). „Niet alleen de centrale banken hebben gezorgd voor de positieve stemming op de beurzen. Ook betere resultaten van bedrijven hebben eraan bijgedragen”, aldus de beursman.

Van der Does verwacht dat het optimisme onder beleggers blijft aanhouden in 2018. Mogelijk gaat de AEX dan een aanval doen op de piek van 561,90 punten uit juli 2007. „Maar in de loop van het jaar zal er waarschijnlijk meer bezinning komen en kan er druk op de koersen ontstaan.”

Elders in Europa stonden de beurzen verdeeld. Londen koerste 0,9% hoger, terwijl Frankfurt (-0,5%) en Parijs (-0,1%) in het rood stonden. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met lichte winsten. De Dow Jones-index sloot donderdagavond voor de 71e keer dit jaar op recordhoogte.

In de AEX belandde maritiem dienstverlener SBM Offshore vandaag met een verlies van 1,1% onderaan. De Financiële Telegraaf meldde vrijdag in een uitgebreide reconstructie dat voormalig topman Tony Mace vijf jaar celstraf boven het hoofd hangt vanwege het betalen van smeergeld.

DSM leverde ook 1,1% in. Met een koerswinst van ruim 41% gaat het speciaalchemiebedrijf echter wel de boeken in als het best presterende AEX-fonds van 2017.

Kabelaar Altice (+0,5%) was vrijdag de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Baggeraar Boskalis mocht 0,3% bijschrijven.

De stijgers in de Midkap werden aangevoerd door flitshandelaar Flow Traders (+1,5%). Trustkantoor Intertrust (-1,2%) bleef daarentegen iets achter.

Op de lokale markt daalde Pharming 0,3%. Het biotechnologiebedrijf is de absolute topper van 2017, met een vervijfvoudiging van de beurskoers.

Value8 steeg 2,7%. Voor de aandeelhouders van de investeringsmaatschappij is er weinig tijd om bij te komen van de oliebollen en Champagne, want topman Peter Paul de Vries heeft ze dinsdagmiddag bijeengeroepen voor een aandeelhoudersvergadering.

Volgende week zullen beleggers vooral gespitst zijn op de Amerikaanse banencijfers die vrijdagmiddag worden gepubliceerd. „Die cijfers zullen een idee geven waar het in 2018 naartoe gaat”, benadrukt beursman Van der Does. „Verder is iedereen in het nieuwe jaar benieuwd naar de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell. Het is de vraag welke retoriek de opvolger van Janet Yellen gaat gebruiken.”

