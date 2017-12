Schiphol scoort laag bij reiziger

Met name de toenemende drukte en hectiek op deze volle luchthaven, vaak met urenlange wachttijden en vertragingen, zorgt voor slechtere beoordelingen. Ook de vele verbouwingen creëren een negatiever beeld.

Dat blijkt uit publieksonderzoek van het onafhankelijke marktbureau GfK, dat samenwerkt met de reisindustrie. Vertrek vanaf regionale vliegvelden raakt steeds meer in trek, omdat het veel sneller gaat, maar ook omdat het goedkoper is, aldus de resultaten, die vandaag worden gepresenteerd.

Corendon stelde duizenden passagiersdata aan de GfK-onderzoekers beschikbaar, die zowel vanaf Schiphol als van Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Groningen vliegen. De totaalscores zijn respectievelijk 7,6, 8,3, 7,9, 8,6 en 8,4.

Reizigers konden het vliegveld beoordelen op zes punten: parkeren, check-in, security, boarding, faciliteiten en drukte. Schiphol krijgt voor dat laatste criterium gemiddeld slechts een 7,1, het allerlaagste cijfer uit het onderzoek.

Het hoogste cijfer in de reeks, een 9,4, wordt gegeven aan Maastricht Aachen Airport, omdat het parkeren praktisch voor niets kan. De ’faciliteiten’ worden daar echter slechter gewaardeerd. Op Schiphol is veel meer te beleven.

Opvallend is dat het snelgroeiende Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van Nederland, maar middelmatig scoort. Rotterdam en Groningen zitten overal boven de 8.

Schiphol zal tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari bekendmaken dat er dit jaar een record van 68,5 miljoen reizigers is afgehandeld, bijna 8 procent meer dan in 2016. Het gaat om 498.000 vertrekkende en aankomende vluchten, waarmee het plafond is bereikt. Tot 2020 mag er geen vlucht meer bij. Daarna is de toegestane groei nog onzeker.

GfK vroeg de Nederlanders ook waar zij komende zomer op vakantie gaan. De top-5 is Griekenland, Turkije, Spanje, Italië en Portugal.