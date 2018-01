Column: Schaeffler weer één van de rijkste families van Duitsland

In 1996 overlijdt Georg Schaeffler en wordt zijn vrouw steeds belangrijker - eerst als voorzitter van de raad van bestuur en van 1998 tot 2009 als voorzitter van de raad van commissarissen. De ene na de andere overname volgt en het bedrijf groeit uit tot een belangrijke speler in de auto-industrie. Maar de bieding op het veel grotere Continental gooit roet in het eten. Schaeffler wil een controlerend belang en doet een bod waarmee naar verwachting de helft van de aandeelhouders over de streep wordt getrokken. Maar als Lehman Brothers omvalt, stort de koers in en wordt Schaeffler opgescheept met ruim 90% van de stukken en met een schuld van €22 miljard.

In 2011 verkocht Schaeffler voor €1,8 miljard aan aandelen Continental en bracht daarbij het belang terug van 75,1% naar 60,3%. Vóór de beursgang in 2015 werd het resterende belang van Schaeffler AG van 34,2% in Continental doorgeschoven naar de familie Schaeffler. Eind 2016 heeft de familie Schaeffler een belang van 46% in Continental (beurswaarde nu €21 miljard), 10% via IHO Beteiligungs GmbH en 36% via IHO Verwaltungs GmbH.

Waardering Schaeffler groep

In 2009 wordt een verlies geleden van €1,2 miljard, voornamelijk door het belang in Continental van minus €591 miljoen en rentekosten van €968 miljoen. Na een ingrijpende reorganisatie en een dividenduitkering aan de familie van €2,4 miljard is Schaeffler vanaf 2011 weer in goeden doen. In 2015 ging Schaeffler naar de beurs met een introductieprijs van €12,50.

Op dit moment noteert het aandeel €14,74. Na de reorganisatie is Schaeffler weer een waardecreërende onderneming. Wij gaan mede op basis van consensusprognoses van de winst per aandeel voor de komende jaren uit van een lange termijn rentabiliteit eigen vermogen van 25% en een dividend payout percentage van 50% en berekenen een waarde per aandeel van €23,85

Schaeffler voldoet niet aan al onze selectiecriteria waaronder een conservatieve financiering. Daartegenover staat het belang in Continental van de familie dat als zekerheid is gesteld bij de beursgang.

Beoordeling Schaeffler door ons panel

Met een panel bestaande uit een bedrijfseconoom, accountant, fiscaal econoom, radioloog en een autohandelaar is Schaeffler beoordeeld. Door Hendrik Oude Nijhuis, nauw betrokken bij het voorbereidende werk, is inmiddels een analyse over Schaeffler opgesteld.

Opinie van het panel: Schaeffler is bij een koers van €14,- of lager geschikt voor de langetermijnbelegger die geen moeite heeft met de scherpe financiering.

De panelportefeuille

Het beleggingsresultaat van de panelportefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt 13,1% in 2017 en sinds 1 juni 2015, 61,4%.

