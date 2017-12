Een derde wil betalen voor volhouden goede voornemens

Dat blijkt uit een enquête van ING. Acht op de tien Nederlanders heeft goede voornemens voor 2018. In de top drie staan net als vorig jaar ’meer sporten en bewegen’ (28%), ’minder druk maken’ (26%) en ’afvallen’ (25%).

Bijna een derde van de Nederlanders ziet wel iets in betaalde hulp bij het volhouden van hun voornemens. Daarvan is 18% bereid €10 per maand te betalen terwijl 8% hier €10 tot €25 voor over heeft. Slechts 1% wil met meer dan €25 over de brug komen voor hulp. Vooral onder mensen met belangrijkste goede voornemens als ‘minder drinken’ en ‘administratie op orde houden’ is de bereidheid tot betalen voor hulp groot (53%).

Elke leeftijdsgroep heeft zo zijn eigen goede voornemens. Zo willen mensen onder de 30 vaker ‘zuiniger met geld omgaan’, ‘een studie starten/afmaken’ en een ‘nieuwe woning vinden’. Dertigers noemen vaker ‘meer sporten en bewegen’, en ‘meer tijd doorbrengen met vrienden en familie’, ‘een andere baan vinden’ en ‘stoppen met roken’. Dat laatste willen veertigers ook graag terwijl vijftigers vaker ‘tijd voor zichzelf willen’. Zestigplussers noemen vaker de voornemens ‘oude spullen/kleren wegdoen’, ‘zuiniger met energie omgaan’ en ‘vaker de fiets pakken’.