Sterkste stijging euro sinds 2013

De euro staat bijna 14% hoger dit jaar tegen de green back. De dollarindex zakte vrijdag voor de derde dag op rij en koerst daarmee naar de slechtste stand in tien jaar tijd. Over het jaar gaat er bijna 8,5% af.

De dollar heeft ook een laagtepunt in twee weken tegen het Britse pond bereikt. De daling is opmerkelijk na gepubliceerde goede maandcijfers over de Amerikaanse economie, met zicht op lagere bedrijfsbelastingen.

Volgens Bart Hordijk van valutabemiddelaar Monex Europe is de eurozwakte te vooral te verklaren door verkoopacties van de dollar in de hele wereld.

Andere analisten wijten de teruggang van de dollar ook aan ’dunne’ markten met weinig volumes. De dollar wordt ook vaker verkocht aan het einde van dit jaar vanwege zogeheten herwegingen van portefeuilles, aldus Monex Europe. „Als dit klopt kan dit volgende week de andere kant op gaan”, nuanceert Monex Europe.

Door het jaar heen scoort de Mexicaanse peso voor 2018 het beste (+11,9%), als wordt gekeken naar futurescontracten, gevolgd door de Noorse kroon en Argentijnse peso. De Zuid-Afrikaanse rand daalt volgens de futures op Bloomberg met bijna 8%.