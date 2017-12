'Wall Street trekt sprintje naar 2018'

De handel was de afgelopen dagen al rustig en dat zal vrijdag niet anders zijn. Veel handelaren hadden al voor Kerstmis de boeken gesloten en de handelsvolumes waren daardoor lager dan normaal.

Ook macro-economisch nieuws ontbreekt. Voor richting kijken beleggers naar Washington. De verwachting leeft dat president Donald Trump na het door het Congres loodsen van een belastinghervorming zijn aandacht zal richten op de Amerikaanse infrastructuur. Trump kondigde eerder al aan 1 biljoen dollar te willen besteden aan het verbeteren van onder meer de wegen en spoorwegen in de Verenigde Staten.

Goldman Sachs

Qua bedrijven kan Goldman Sachs op aandacht rekenen. De bank liet weten te voorzien dat de nieuwe Amerikaanse belastingwet het resultaat in het vierde kwartaal met ongeveer 5 miljard dollar kan drukken. Dat zou vermoedelijk een fors verlies betekenen.

Netflix kondigde aan de salarissen van een groep topbestuurders te willen verhogen. De videodienst verwees als reden daarvoor ook naar de belastinghervorming.

Dalende dollarkoers

Amerikaanse exporterende bedrijven profiteren verder van de dalende dollarkoers van deze week. Oliefondsen hebben op hun beurt de wind in de rug door de stijgende olieprijzen. Ook het versoepelen van regels voor het winnen van olie en gas op zee geven de sector een steuntje in de rug. Trump kondigde die versoepeling donderdag aan. Zijn voorganger Barack Obama had de regels aangescherpt na de ramp met het BP-platform Deepwater Horizon in 2010 waardoor miljoenen vaten olie de Golf van Mexico instroomden.

De leidende Dow-Jonesindex sloot donderdag met een winst van 0,3 procent op 24.837,51 punten. De brede S&P won 0,2 procent tot 2687,54 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 6950,16 punten.