’Tweedeling arm en rijk in zorg dreigt’

Hiervoor waarschuwt zorgeconoom van de Vrije Universiteit Xander Koolman in dagblad Trouw. Vandaag verscheen zijn rapport over de opkomst van ‘vrije zorgbureaus’. Dit zijn zorgaanbieders, zoals psychologen of thuishulporganisaties, die geen contract hebben met een zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt daarom bijvoorbeeld niet 100% van de behandeling, maar nog wel 75%.

In 2014 had 2,8% van de aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg geen contract met een zorgverzekeraar. In 2016 is dit gestegen naar 5%, een toename van 80%. Uit declaraties van zorgverzekeraars blijkt dat de vrij opererende psychische zorgverleners een kwart minder patiënten hebben uit lager sociaal-economische klassen dan behandelaars die wel een contract hebben met een zorgverzekeraar.

Koolman vreest dat het rijkere en hoger opgeleide deel van de bevolking zo meer zorg krijgt en betere toegang heeft tot zorg dan mensen met een lagere sociaal-economische status.

Daarbij komt nog dat de betaalbaarheid van de zorg in gevaar komt. Verzekeraars houden de premies betaalbaar door met gecontracteerde zorgverleners afspraken te maken over het aantal uren. Vrije zorgverleners zijn juist gebaat bij meer uren. „Hoe meer zij declareren, hoe meer inkomsten”, zegt Koolman. Uit zijn rapport blijkt bijvoorbeeld dat niet-gecontracteerde thuishulpen 2,7% meer tijd besteden aan een patiënt en 2,5 keer zo duur zijn.