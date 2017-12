Apple verliest rechtszaak van Steve Jobs

De broers Vincenzo en Giacomo Barbato strijden al sinds 2012 om het recht om de merknaam Steve Jobs te voeren. Ze kozen voor de naam van de Apple-oprichter toen ze erachter kwamen dat Apple ’Steve Jobs’ nooit als merknaam heeft geregistreerd. Opmerkelijk, want Apple staat erom bekend alles dat het maakt juridisch te ommuren.

De gebroeders Barbato ontwierpen ook het logo van hun kledinglijn: een J waaruit een hap is genomen. Ook dat is geen inbreuk op het merkrecht van Apple, luidt het juridische oordeel, omdat een appel eetbaar is en een J niet.

De Italianen maken zich nu klaar voor een volgende stap: van een kleding- en tassenlijn naar „zeer innovatieve elektronische producten”, zeggen ze tegen een lokale krant.