Beleggers vol vertrouwen naar nieuw jaar

De BeleggersBarometer, de maandelijkse peiling van ING onder particuliere investeerders, evenaart in december met een stand van 150 het optimisme van de maand mei. Destijds tikte de barometer voor het eerst sinds 2009 de 150 aan.

Twee derde van de ondervraagde beleggers denkt dat het positieve momentum nog even aanhoudt.

„Dat optimisme is zeker gerechtvaardigd”, oordeelt Friso Rengers, investment manager bij ING. „De economie doet het beter dan verwacht, de rente blijft extreem laag. We zitten overduidelijk in een bull-markt. Dat ECB-president Mario Draghi volgende maand zijn obligatie-opkoopprogramma halveert, is de eerste stap in een proces dat nog heel lang gaat duren, dat deert beleggers voorlopig niet.”

Toch wil Rengers het positieve sentiment onder beleggers temperen. De aandelenkoersen zijn hoog, en dat betekent dat er veel optimisme in de prijs zit. Met hoge verwachtingen zijn de koersen extra gevoelig voor tegenslag. Wij gaan voor 2018 uit van een rendement op aandelen van 5%, lager dan het langjarig gemiddelde van 7%.”

Nu de meeste spaarrekeningen slechts een fractie opbrengen van wat aandelen aan rendement bieden, is het openen van een beleggingsrekening een stuk aantrekkelijker geworden. „Ik hoor van onze beleggingsadviseurs inderdaad dat meer mensen dat willen proberen”, zegt Rengers. „Door vele jaren van lage rente hebben mensen hun privéfinanciën op orde kunnen brengen, dat helpt ook mee.”

De ING’er waarschuwt wel: wie wil beleggen, moet het geld langere tijd kunnen missen. „En onthoud dat beleggen ook psychologisch is. Niet iedereen kan ertegen.”