Het jaar van meer

De redactie van De Financiële Telegraaf vat het jaar samen in vijf hoogte- en dieptepunten.

Grootste overname

2017 was het jaar waarin bedrijven veel geld op de plank hadden liggen, zonder te weten wat ze er precies mee moesten. Zowel de Europese Centrale Bank als de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, heeft de afgelopen jaren de geldpers op volle toeren laten draaien.

De rente staat, ondanks de eerste voorzichtige stapjes omhoog van de Fed, nog altijd historisch laag, dus geld op de bank zetten of in obligaties steken heeft geen zin.

En wat doe je dan, als de Amazons, Apples en Googles van deze wereld angstaanjagend groot worden? Precies: je gaat andere bedrijven overnemen. Voor het vierde jaar op rij werd de grens van $3 biljoen aan fusies en overnames doorbroken. De grootste op die lijst? De transactie tussen Disney en 21st Century Fox, waarbij ook de Nederlandse zender Fox Sports betrokken is.

Dat was een deal van $68 miljard, maar mogelijk niet de grootste van het jaar. De strijd om de grootste overname van het jaar loopt nog, en de prooi heet Qualcomm. Chipmaker Broadcom wil $130 miljard betalen voor zijn branchegenoot, maar voorlopig vangt het bedrijf bot. Qualcomm zelf was jager overigens bij de overnamepoging van het Nederlandse NXP.

Grootste mislukking

Overnamejager: graag, maar bedrijven hebben er nog altijd een hekel aan om prooi te zijn. En dus stribbelden twee Nederlandse bedrijven hevig tegen toen een branchegenoot met een grote zak geld zich meldde.

Tot twee keer toe werd de belager ook buiten de deur gehouden: in februari mislukte een bod van Kraft Heinz op Unilever. De overname zou, met $143 miljard, de grootste van het jaar zijn geweest, maar Kraft-aandeelhouder Warren Buffett trok zich schielijk terug toen bleek dat Unilever geen trek had in de deal. Het ’orakel van Omaha’ doet niet aan vijandige overnames.

De Unilever-soap, die eindigde met de verkoop van de margarinedivisie, wedijvert om het predikaat ’grootste mislukking’ met de verwikkelingen bij AkzoNobel. De ceo én de cfo van de chemie- en verfreus vertrokken tijdens een overnamestrijd die Akzo niet alleen tegen belager PPG voerde, maar ook tegen de eigen aandeelhouder Elliott.

De uitkomst, uiteindelijk: AkzoNobel is nog zelfstandig, maar zoekt naar een koper voor zijn chemiedivisie. De consolidatie in de chemiebranche gaat ondertussen door: na de mislukte deal met PPG ging Akzo een paringsdans aan met Axalta. Dat bedrijf ging op zijn beurt praten met Nippon Paint, maar ook die gesprekken zijn geklapt.

Het was, zoals AkzoNobels president-commissaris Burgmans het samenvat, ’een best wel heftig jaar’.

Dagobert Duck-award

Rijker dan de rijkste eend ter wereld zal geen mens ooit worden, maar dit jaar kwam Jeff Bezos er het dichtste bij. Een paar maanden lang was het stuivertje wisselen tussen de topman van Amazon en Microsoft-oprichter Bill Gates, maar nu is de wisseling van de wacht wel definitief. 2017 was een goed jaar voor de miljardairs van deze wereld: door de stijgende aandelenkoersen werden ze allemaal flink rijker.

Eervolle vermelding in deze categorie die op tijd bitcoins heeft gekocht. Geleerden twisten er nog over of de virtuele munt wel een betaalmiddel is, of eerder een zeer risicovolle belegging. Hoe het ook zij: de bitcoin begon het jaar op ongeveer $1000, en tikte tegen het eind even de grens van $20.000 aan. Het was een ritje om misselijk van te worden.

Bezoekers van DFT.nl waren overigens vooral geïnteresseerd in artikelen over een dalende bitcoinkoers. Wat is er, jaloers?

Droogkoker van het jaar

De Nederlandse economie draait inmiddels zó hard, dat de rook er soms vanaf komt. Vooral op de huizen- en arbeidsmarkt kan de echte wereld de economische werkelijkheid al bijna niet meer bijbenen.

Als de rentes voor de banken historisch laag staan, is dat beroerd voor spaarders, maar goed nieuws voor wie een huis wil kopen. De hypotheekrentes hebben nog nooit zo laag gestaan.

Tel dat op bij een inhaalslag van huizenkopers die de laatste jaren koudwatervrees hadden, en je snapt dat huizenkopers met goed gevulde zakken en een hoge maximale hypotheek vechten om huizen in de grote steden. Daar ook aanwezig: beleggers op zoek naar een beetje rendement. En prins Bernhard.

De huizenprijzen gingen door het dak, net als het aantal transacties. Maar nu beginnen de huizen in onder meer Amsterdam wel op te raken. De markt kookt droog, volgend jaar daalt het aantal transacties alweer. Gebouwd moet er worden, vooral voor de middeninkomens die nu veroordeeld zijn tot wonen in de provincie. Maar ja, waar dan? De bouwers zelf weten het wel.

Maar ja: de heipalen zijn op.

Op de arbeidsmarkt is het al bijna van hetzelfde laken een pak. Ict’ers? Die zijn er bijna niet meer. Zorgpersoneel? Ziekenhuizen moeten al deels dicht door de tekorten. Logistiek talent? Niet te vinden. Technici? Bouwers? Alleen met een zaklampje.

De huizenmarkt is de droogkoker van 2017, de arbeidsmarkt dreigt die van 2018 te worden.

En ik dan?

Lang niet iedereen zal het merken, maar door de bank genomen gaat het financieel gezien best wel goed met de Gewone Nederlander. De koopkrachteffecten uit Den Haag waren dit jaar niet spectaculair, omdat Rutte II wel zo’n beetje was uitgeregeerd en Rutte III tot oktober op zich heeft laten wachten.

Toch gaat het met veel Nederlanders beter dan een jaar geleden. Ze hebben, door een baan te vinden, een koopkrachtklapper van jewelste gemaakt. Hun huis staat niet meer onder water, en is misschien wel met een leuke winst verkocht. Natuurlijk: iedereen die iets met een pensioenfonds te maken heeft, kan nog niet breeduit lachen. Spaargeld levert misschien niets op, maar we kunnen het ons in elk geval weer permitteren om geld opzij te zetten.

Als het misschien niet beter gaat, dan gaat het in elk geval minder slecht. De redactie van De Financiële Telegraaf wenst u een voorspoedig, liefdevol en gezond 2018.