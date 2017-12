Directielid ECB ziet spaarcultuur bedreigd

Daarom moet volgens Mersch het beleid van lage rentes in de eurozone niet te laat of te traag worden afgebouwd, zegt hij in de Duitse zakenkrant Börsen-Zeitung.

Volgens Mersch is het gevaarlijk dat een generatie opgroeit die wordt geconfronteerd met „nul- en negatieve rentes.”

Het huidige tarievenbeleid moet worden genormaliseerd en dat moet voorzichtig en in fasen gebeuren, maar er mag vooral niet te laat of te langzaam mee begonnen worden, waarschuwt Mersch.