Industrie China groeit iets minder sterk

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De productie in de omvangrijke Chinese industrie is in december een fractie minder sterk toegenomen dan in de voorgaande maand. Daarmee wist de industrie maatregelen om schulden te verminderen en vervuiling tegen te gaan goeddeels te weerstaan. Dat maakte het Chinese statistiekbureau bekend.

De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie noteerde een stand van 51,6, tegen 51,8 in de voorgaande maand. Het cijfer kwam overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Een niveau van 50 of minder duidt op krimp.