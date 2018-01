Beursverslag: AEX toont herstelkracht bij jaarstart

De AEX-index eindigde fractioneel hoger op 544,79. In de vroege handel dook de hoofdgraadmeter nog terug tot net boven de grens van 540 punten. Vorig jaar won de Amsterdamse beursgraadmeter per saldo nog 12,7% exclusief en 16,3% inclusief dividend. De AMX maakte het verlies goed en steeg 0,5% naar 839.02 punten.

Elders in Europa moesten de beurzen nog terrein prijsgeven. De beursgraadmeters van Frankfurt en Parijs verloren nog 0,3% respectievelijk 0,6%.

Na de zeer opgewekte gang van zaken in 2017 namen beleggers op het Damrak aan het begin van het nieuwe jaar gas terug in reactie op de verdere opmars van de euro tegenover de dollar. De voortvarende jaarstart op Wall Street droeg bij aan een ommekeer voor de AEX. „Er was geen concreet nieuws aanwijsbaar voor het herstel op het Damrak, al nam de kracht van de euro in de late middaghandel wat af”, stelt Rein Schutte van Indexus. Verder wijst hij er op dat de handelvolumes bij de start van het nieuwe jaar lager zijn dan normaal.

Eind deze week kijken beleggers uit naar de publicatie van het Amerikaanse banenrapport over december vorig jaar. „ De stand van zaken op arbeidsmarkt in de VS is economisch het belangrijkste agendapunt,” benadrukt Schutte.

Schutte houdt er rekening mee dat het weifelende jaarbegin in Europa geen opmaat zal zijn naar een correctie later deze maand. „Gelet op de gunstige omgevingsfactoren voor de aandelenmarkten ligt een verdere opmars meer voor de hand dan een onverwachtse terugval van de koersen, al blijft het in janauri vanwege zijn grilligheid in het verleden altijd uitkijken voor beleggers.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde vastgoedfonds Unibail Rodamco mede vanwege de oplopende rente in de onderste regionen met een min van 0,4% . Vopak was ook in mineur met een 1,3% lagere koers. Galapagos dat stralend 2017 uitging, moest 0,9% afstaan.

SBM Offshore voegde 1,4% toe aan het slot van eind vorige week.

Altice veerde 1,7% op. Het kabel- en telecombedrijf was met een neergang van 53% het slechtst presterende AEX-fonds van 2017. Arcelor Mittal viel ook in de smaak en kon 2,2% bijschrijven. Voor RD Shell hadden beleggers 0,4% meer over.

Ahold Delhaize werd 0,2% minder waard na lange tijd in het rood te hebben gestaan. De supermarktketen is begonnen aan zijn aandeleninkoopprogramma van €2 miljard, dat eind dit jaar moet zijn afgerond.

Gemalto pluste fractioneel. Barclays heeft het koersdoel verhoogd naar €51, de prijs waartegen het Franse Thales de digitaal beveiliger wil overnemen.

Bij de middelgrote fondsen keek Intertrust tegen een verlies van 1,6% aan. OCI moest 1,5% afstaan.

Fugro daarentegen had de wind stevig in de rug met een koerswinst van 3,4%. Voor Bam werd 2,9% meer betaald. Koploper Air France KLM schoot 3,4% omhoog.

Value8 kreeg er op de lokale markt 2,8% bij. De investeringsmaatschappij houdt vanmiddag om vier uur een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Pershing Square steeg 0,4%. Het investeringsfonds schikt de zaak rond vermeende voorkennishandel bij de mislukte overname van farmaceut Allergan in 2014 voor $193 miljoen.

