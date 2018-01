’Tijdschrift Playboy verdwijnt’

Daarmee zou het bedrijf van de in september overleden Hugh Hefner weer wat beter moeten gaan presteren. Playboy moet op het verschijnen van het tijdschrift jaarlijks $7 miljoen toeleggen. De oplage is in veertig jaar gedaald van 5,6 miljoen naar minder dan 500.000. Het tijdelijk stoppen met naaktfoto’s en het terugschroeven van het aantal uitgaven van tien naar zes per jaar heeft aan die malaise weinig kunnen veranderen.

„Ik weet niet of een papieren tijdschrift in de toekomst de beste manier is om met onze klant te communiceren”, zegt Ben Kohn, topman bij Playboy Enterpises, in de Wall Street Journal. „Dit jaar zullen we onszelf omvormen van een mediabedrijf naar een merkenmanager.”

Oer-Playboy Hugh Hefner heeft bij de verkoop van zijn aandelenpakket bedongen dat het tijdschrift in elk geval tot zijn dood zou bestaan. Hefner overleed in september, 91 jaar oud, in zijn eigen Playboy Mansion.

Zijn erfgenamen, nu nog voor 35% eigenaar van Playboy in al zijn verschijningsvormen, hebben dat recht niet. Dat betekent dat de huidige grootaandeelhouder van het imperium, en een partij die de aandelen van de familie Hefner wil overnemen, samen kunnen beslissen dat het Amerikaanse tijdschrift na zeven decennia uit de schappen verdwijnt.

Zonder het tijdschrift met de even spraakmakende foto’s als interviews heeft Playboy nog genoeg om aan te verdienen. Zo komt er veel geld binnen door het in licentie geven van de naam Playboy en het bekende Playboy-konijn.

Wat een eventuele verdwijning van het tijdschrift Playboy in de VS voor de Nederlandse editie betekent is onduidelijk. Toen de Amerikanen tijdelijk stopten met naaktfoto’s, bleef die verandering in de uitgaven hier achterwege.