BAVA Value8 is begonnen

Er zijn andere hete hangijzers. Het investeringsvehikel van voormalig beleggersvoorman Peter Paul de Vries schond in dat jaar ook de bankafspraken.`Inmiddels heeft huisbankier Rabobank voor 90% het onderpand op de bezittingen. Accountant Onno Opzitter uitte zijn zorg over de financiële situatie van Value8 in zijn verklaring.

De vraag is of Opzitter dinsdag komt opdagen om vragen van aandeelhouders te beantwoorden. De aandeelhouders moeten namelijk de benoeming van een nieuwe accountant goedkeuren, net nu Opzitter het bedrijf helemaal heeft doorgeplozen.

Volg hier het BLOG over de BAVA van Value8.