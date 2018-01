AFS Group krijgt streepje voor in brokerhandel

Daarop komen grotere financiële partijen met aan- en verkopen bij elkaar. ,,Dit is voor ons in de markt een belangrijke stap nu de nieuwe Mifid II-regels voor de financiële kapitaalmarkten van kracht worden”, zegt directeur Hein Siemerink van de broker AFS Group.

Dat werkt met negentig medewerkers en vier kantoren waaronder een op de Amsterdamse beurs via de OTF in onder meer obligaties, valutaderivaten en rentecontracten voor bijvoorbeeld pensioenfondsen.

Dit is een volgende vernieuwing bij AFS op het Damrak. Eind vorig jaar stapte het in blockchain, waarmee het, met het grote Europese LiquidShare, de afhandeling van aandelentransacties vereenvoudigde en versnelde.

Vinkentouw

In Nederland zitten honderden dienstverleners op het vinkentouw. Ze moeten hun bedrijfsvoering volgens deze nieuwe Europese Mifid II-regels goed voor elkaar hebben. Anders mogen ze niet langer handelen. Met Mifid-II kunnen ze een sterke positie in de markt houden of krijgen.

„De OTF heeft meer discretionaire bevoegdheden dan een MTF. Grote plukken zijn er bij gebaat zorgvuldig behandeld te worden en de structuur van een OTF staat dit toe”, duidt Siemerink het belang. De AFS-handelaren zoeken de beste prijs voor kopers en verkopers. Daarbij moet AFS altijd beste executie kunnen garanderen.

Dat betekent dat anders dan dat de orders van zijn klanten direct op het handelsplatform komen, de AFS-handelaren nu de kans krijgen om zelfstandig eerst de beste prijs bij kopers en verkopers te zoeken. Daarbij moet AFS altijd de beste prijs kunnen garanderen.

Voorsprong

Een groot deel van de handel gaat momenteel automatisch. Met deze vergunning die woensdag ingaat, en vooral meer transparantie in de markt moet bewerkstelligen, denkt het bedrijf AFS een voorsprong in de markt te krijgen.

,,Voor zover mij bekend zijn wij de enige in de markt in Nederland die deze vergunning hebben”, aldus Siemerink die zes maanden geleden de aanvraag deed en die „in nauwe samenwerking met de Nederlandse financiële toezichthouder AFM” kreeg.