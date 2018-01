Brandstichting bij grafkistenfabriek Bogra

Bij de productiehal van de fabriek in Enkhuizen werden in de vroege dinsdagochtend drie brandhaarden met in benzine gedrenkte doeken ontdekt. Doordat de sprinklerinstallatie vrij snel in werking trad, kon een grote brand voorkomen worden maar ontstond er wel veel waterschade.

Kisten beschadigd

Vooral de bekleding en handgrepen van de kisten zijn beschadigd. Bovendien is de fabriek momenteel ontoegankelijk in verband met het lopende politieonderzoek naar de brandstichting.

De directie van Bogra noemt de brandstichting een “dieptepunt in een maanden durende haatcampagne waarbij allerlei onterechte beschuldigingen worden geuit die telkens opnieuw onze integriteit en goede bedoelingen in twijfel trekken”.

Het uitvaartkistenbedrijf en de voormalige eigenaar familie Damhuis kwamen sinds het faillissement van afgelopen zomer regelmatig in opspraak. Huisbankier ABN Amro had kort daarvoor de kredietrelatie met Bogra opgezegd nadat het daar naar eigen zeggen malversaties had ontdekt. De Belastingdienst besloot op haar beurt tot het veilen van de bedrijfsinventaris toen het ontdekte dat het door de onderneming misleid was.

Gedwongen vertrek

Het zette kwaad bloed bij Bogra-werknemers toen na de overname door de Belgische concurrent Funico een deel van het personeel gedwongen werd om te vertrekken, terwijl de vrouw van de vorige eigenaar haar managementfunctie bij de fabriek behield.

“We zullen de slagkracht van de ganse Funico groep inzetten om onze leveringen op erg korte termijn weer volledig op het normale peil te brengen en de hinder te minimaliseren”, schrijft directeur Bart Ardies dinsdag aan de klanten van zijn bedrijf.