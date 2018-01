Crimineel stapt uit dure bitcoin

Dat concluderen Europol, de Europese opsporingsdienst en digitale beveiligers. Bendes kiezen eerder voor de digitale munt monero, zo bleek uit het gebruik afgelopen twee maanden.

Wisseling tactiek

Die munt is anders dan de bitcoin minder makkelijk te traceren. Europol waarschuwde al vaker voor de wisseling in tactiek. Munten als ethereum en Zcash winnen aan populariteit onder criminelen.

In het verleden lieten criminelen zich bij hackacties, digitale gijzelingen van apparatuur en ontvoeringen uitbetalen liefst in bitcoin, die nu $14.600 per stuk waard is.

Op 18 december vielen hackers 19.000 WordPress-sites aan om hen te dwingen monero’s te munten. Monero is nu een van de favorieten, aldus het beveiligingsbedrijf Comae Technologies. In de laatste drie maanden verdrievoudigde monero in waarde tot bijna $350 per stuk.