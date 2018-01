Nederlandse Energie Maatschappij fuseert met Budget Energie

Dat bevestigen bronnen in de markt, kort nadat vanochtend na zeer langlopende onderhandelingen de handtekeningen werden gezet.

NLE en Nuts Groep, dat ook 100.000 Belgische klanten heeft, zijn vergelijkbaar van omvang en gaan samen een bedrijfsresultaat (ebitda) van €50 tot €60 miljoen op jaarbasis verdienen.

De partijen waarderen beide bedrijven op 6 tot 8 maal de ebitda.

NL Energie had lange tijd moeite om langlopende contracten af te sluiten met partijen voor de levering van gas en stroom (de zogeheten sourcing).

Het fusiebedrijf doet denken aan het Britse First Utility, dat onlangs aan Shell werd verkocht. Dat zou ook een mogelijk scenario voor de toekomst van het fusiebedrijf van De Nederlandse Energie Maatschappij en Budgetenergie kunnen zijn, wanneer Waterland zijn belang in de toekomst weer wil verkopen. Waterland nam in maart ene belang van 50% in Nuts Groep.

In een persbericht reageren de oprichters van beide bedrijven.

Harald Swinkels, ceo en samen met Pieter Schoen oprichter van NLE: „In 2006 begonnen wij met onze missie om de energiemarkt open te breken. Die was toen nog volledig in handen van overheidsbedrijven Nuon, Essent en Eneco. Van de partijen in ons kielzog is Budget Energie het meest succesvol. De combinatie NLE/Budget Energie zet onze missie voort, krachtiger dan ooit.”

Sjef Peeraer, oprichter en CEO van de Nuts Groep: „Bij Budget Energie zijn we vooral IT- en procesgedreven, waardoor we super-efficiënt inkopen en factureren. Bij NLE zijn juist zaken als marktbewerking en productontwikkeling beter ontwikkeld. Door onze krachten te bundelen worden we sterker en kunnen we sneller doorgroeien. Dat is goed voor onze klanten én voor alle consumenten in Nederland: schaalgrootte drukt immers onze kosten, waardoor we nog beter op prijs kunnen concurreren.”

Beide merken blijven naast elkaar bestaan. Peeraer wordt CEO van de combinatie, Swinkels blijft als adviseur ana het bedrij verbonden. NLE en Budget Energie hebben samen ongeveer 600.000 klanten, en een geschatte omzet van €700 miljoen. Ondanks operationele synergiën verwacht Peeraer dat het grootste deel van het huidige personeel nodig is om de groei op te kunnen vangen.

Het definitief worden van de transactie is nog afhankelijk van een mededingingsrechtelijke toets door de Europese Commissie.

Energiebedrijf Eneco, de grootste speler in Nederland, komt eveneens te koop in de loop van het jaar. Eneco wordt in de markt als een maatje te groot gezien om te worden gekocht door het nieuwbakken fusiebedrijf, dat de vierde speler van Nederland is.

NLE werd bijgestaan door Allen & Overy, ING en Houlihan Lokey, Lexence adviseerde Nutsgroep en Waterland.