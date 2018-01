Brokers stoppen deel handel

De ingreep in de certificaten heeft volgens Bloomberg gevolgen voor 40.000 klanten van zijn in het buitenland actieve klanten. Directeur Gijs Nagel stelt dat de stop impact krijgt voor de omzet van zijn bedrijf. Dat meldde over 2016 een omzet van €25,78 miljoen, destijds een toename van 49%.

Prijsvechter DeGiro werkt voor 200.000 klanten in achttien landen. Volgens Nagel tegen het persbureau betreft de blokkade van deze week „een groot aantal producten”.

Meer brokers

DeGiro is volgens hem niet de enige broker die consequenties trekt uit de nieuwe vereisten die zijn gesteld aan de verplichte taal in aanbiedingen. In lokale prospectussen moeten de aanbieders volgens PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) de regels in de eigen taal uitleggen. Als de documenten niet beschikbaar zijn, is handel niet mogelijk.

Die keuze wordt binnen de regels lokaal mogelijk gemaakt. Brokers zijn afhankelijk van beurzen, als die de eis stellen dat producten via hun platform in lokale taal gevoerd moeten worden, dan dienen alle documenten aangepast te worden.

Taaltoets

Veel brokers in Europa rekenden er vooraf op dat de handel in ieder geval in het Engels mogelijk zou blijven. DeGiro vraagt een aantal beurzen de taaltoets aan te passen naar het Engels of de lokale taal. „Wij willen graag duidelijkheid”, zegt Nagel.

DeGiro stopt tot die aanpassingen met een aantal transacties voor derivaten en certificaten in onder meer Zweden en Duitsland. De broker heeft beurzen actief benaderd om te wijzen op het ’taalprobleem’. „Een aantal was daarvan zelf niet op de hoogte”, zegt Nagel, zonder daarover uit te wijden.