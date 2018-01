Buffett wint $1 miljoen met weddenschap

Buffett wedde in 2007 met Seides dat een indexfonds op de S&P 500 over een periode van tien jaar een beter rendement zou opleveren dan een mandje hedgefondsen. Het ’orakel uit Omaha’ heeft gelijk gekregen. Sinds 2007 levert het indexfonds een gemiddeld jaarlijks rendement op van 7,1%, terwijl het mandje hedgefondsen is blijven steken op een plus van 2,2%.

Hoge kosten

Met zijn weddenschap wil Buffett de aandacht vestigen op de in zijn ogen te hoge kosten van actief beheerde beleggingsfondsen. Volgens de 87-jarige topman van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway kunnen de meeste beleggers beter kiezen voor passief beheerde indexfondsen met lage kosten.

Girls Inc of Omaha

Buffett schenkt de $1 miljoen van de weddenschap aan Girls Inc of Omaha. Deze non-profitorganisatie helpt minder kansrijke meiden van 5 tot 18 jaar.

„Een investering in de potentie van de meiden levert altijd rendement op. En net als Warren zijn ook wij gericht op de lange termijn”, stelt directeur Roberta Wilhelm van Girls Inc of Omaha in reactie op de gulle gift van Buffett.