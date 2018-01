Vrouw koopt ‘droomhuis’ op kerstmarkt

„Het betreft een joert, een ronde tent die traditioneel wordt gebruikt door nomaden in Centraal-Azië. Voor €6500 was de joert van mij. Een koopje, want oorspronkelijk kost zo’n hut wel €9000”, jubelt De Cauter in Het Laatste Nieuws.

Op de kerstmarkt was de hut onderdeel van een ‘Mongools dorpje’ waar Mongoolse spullen werden verkocht. „Een bordje met de woorden ‘Te Koop’ trok mijn aandacht”, vertelt De Cauter die zegt dat de joert ‘tiptop in orde’ is. Gisteren heeft ze haar toekomstige woning uit elkaar gehaald met een aantal mannen. De bedoeling is om het ronde gevaarte opnieuw op te bouwen in een veld of weide in de buurt van Gent.

Dat lapje grond moet nog gevonden worden. Ook moet De Cauter nog een elektriciteitsvoorziening, sanitair en een keuken regelen, want dat heeft haar nieuwe onderkomen met een hoogte van 1,70 meter en een diameter van 1,60 niet.