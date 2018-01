Graaiende bestuurder draait op voor belastingschuld

‘Geen redelijk denkend bestuurder zou een managementvergoeding van €45000 per maand in rekening brengen”, luidt het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam. Bij aanvang van zijn werkzaamheden was de bestuurder al op de hoogte van de kwetsbare financiële positie van de onderneming. Ook nadat duidelijk was dat schulden niet konden worden betaald, bleef de bestuurder zichzelf €45000 per maand uitkeren zodat crediteuren het nakijken hadden.

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur, oordeelde een van de schuldeisers, de Belastingdienst. Die stelde de bestuurder na eigen onderzoek aansprakelijk voor ruim €90000 aan belastingschuld. De fiscus concludeerde onder meer ook dat de bestuurder geen toestemming had van andere aandeelhouders voor de hoge vergoeding.

Toppers in concert

Ook stuitte de dienst op uitgaven die geen zakelijk karakter hadden, zoals de huur van een skybox voor het hele seizoen bij Ajax en concertkaarten voor George Michael, Justin Timberlake en de Toppers. Een seizoenskaart voor PSV stond op naam van de broer van de bestuurder.

Het Hof gaat voor een groot deel mee in de conclusie van de Belastingdienst, maar heeft de aansprakelijkheid verminderd tot ruim €700000 omdat de fiscus niet voor de hele vordering heeft kunnen bewijzen dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.