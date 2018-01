Ripple zit bitcoin op de hielen

De prijs van de bitcoin ging in 2017 meer dan dertien keer over de kop. Spectaculair, maar vele andere digitale munten stegen nog veel harder in waarde. Dat de bitcoin toch alle aandacht naar zich toetrekt, komt doordat de marktwaarde van alle bitcoins veel hoger ligt dan die van de concurrenten.

In de eerste dagen van het nieuwe jaar is de voorsprong echter stevig geslonken. Weliswaar steeg zowel de prijs als de marktwaarde van de bitcoin met enkele procenten, maar dat valt in het niet bij de prijsstijging van 37% voor de ripple. De prijsontwikkeling sinds begin december is zelfs ronduit spectaculair, de prijs ging twaalf keer over de kop tot $3,15. Geruchten dat op het vooraanstaande platform Coinbase binnenkort ook in de ripple gehandeld kan worden, dragen bij aan de opmars.

Volgens Coinmarketcap zijn er nu 16,8 miljoen bitcoins met een totale waarde van $252 miljard. Het aantal ripples nadert de 39 miljard, die gezamenlijk $122 miljard waard zijn. Ethereum, tot voor kort de onbetwiste nummer twee, heeft een marktwaarde van $91 miljard.