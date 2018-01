Deze 5 rare dingen gingen in 2017 onder de hamer

Online veilingwebsite Catawiki zet een aantal opvallende objecten op een rijtje.

Een haarlok van Elvis

De persoonlijke kapper van Elvis Presley, Homer Gill Gilleland, was zo slim om een keer een haarlok van ’The King’ te bewaren. Dit jaar legde een koper 1.500 euro op tafel voor de lok van Elvis. Haren van beroemdheden waren sowieso in trek afgelopen jaar, ook lokken van The Beatles (voor 11.200 euro) en haar van Marilyn Monroe en Napoleon werden dit jaar geveild.

Diamant uit de kofferbak blijkt 7 ton waard

Bij een kofferbakverkoop verwisselt er meestal troep van eigenaar, maar een oplettende koper kocht in de jaren 80 voor een paar euro een grote ring waar een echte diamanten ring op bleek te zitten. In 2017 ging het koopje bij het bekende veilinghuis Sotheby’s onder de hamer. De waarde werd geschat op 4 ton, maar de munt leverde uiteindelijk 739.000 euro op.

Lego-steen van goud

Op Catawiki zelf werd er afgelopen jaar een massief gouden Lego-steentje verkocht. Die steentjes werden rond 1980 gegeven aan een beperkt aantal zakenrelaties en mensen die 25 jaar bij de Duitse Lego-fabriek werkten. Een van hen besloot het 14-karaats steentje te veilen en ving er 19.000 euro voor.

Een vis van een half miljoen

In Japan ging begin 2017 een blauwvintonijn van 212 kilo onder de hamer. En die leverde maar liefst 581.000 euro op die op tafel werd gelegd door een eigenaar van een Japanse sushiketen. De winnende bieder werd meteen omgedoopt tot de ’tonijnkoning’ en vond de tonijn zelf ook wel een beetje duur.

De oudste meteoriet op aarde

Een liefhebber van astrologie telde vorig jaar bijna 16.000 euro neer voor de oudste meteoriet die op aarde is gevonden. De ijzeren meteoriet is 4,5 miljard jaar oud. De meteoriet werd in het begin van de twintigste eeuw in het noorden van Zweden.