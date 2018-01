Trump zet deur oliewinning wagenwijd open

Het plan, dat mogelijk later op donderdag bekend wordt gemaakt, illustreert de ambitie van Trump om de ontwikkeling van binnenlandse energie verder aan te jagen. Volgens de regering Trump wordt het tijd dat de VS gaan profiteren van de „enorme energiewaarde” van het land. Sommige gebieden, zoals wateren rondom Amerikaans-Samoa, blijven in de plannen van Trump buiten beschouwing.

Momenteel vindt de meeste oliewinning plaats in de Golf van Mexico. Van het bestaande programma voor oliewinning is één van de elf te veilen wingebieden buiten de Golf. Dat gaat om rechten voor winning in Alaska. Deze worden in 2021 geveild.

Verzet

Verschillende gouverneurs langs de kusten van de Verenigde Staten hebben zich al uitgesproken tegen de plannen van Trump. Ook in circa 140 kustgemeenten is verzet aangekondigd en milieuclubs roeren zich eveneens in de discussie.

Het uiteindelijke beschikbare areaal zal naar verwachting kleiner zijn dan nu voorgesteld, naarmate toezichthouders aan het definitieve plan werken.