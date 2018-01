Wanneer krijg je doorbetaald bij een staking?

In eerste instantie geldt: niet werken, geen loon. Of je wel betaald krijgt tijdens een staking en door wie, hang af van hoe de staking georganiseerd is. „Het komt voor dat werkgevers een staking gedogen. Ze zijn het dan niet eens met de werkonderbreking, maar betalen het loon van de stakingsdag wel”, zegt Sander Schouten, advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten in Amsterdam.

’Zij aan zij’

Zo betaalde Scholenstichting Flore in Heerhugowaard basisschoolleraren gewoon door toen ze op 12 december meededen aan een landelijke staking. „Werkgevers zijn niet verplicht om het salaris door te betalen bij een staking, daarvoor wordt de stakingskas van de bonden ingezet. De meeste stakingen zijn gericht tegen werkgevers, maar nu staan de werkgevers en leraren zij aan zij”, zei een woordvoerder daarover.

Is de staking georganiseerd door de vakbond, dan krijgen werknemers inderdaad betaald uit de stakingskas. Is er sprake van een zogenoemde ’wilde staking’ die buiten de vakbonden om is georganiseerd, dan staak je als werknemer op eigen kosten. De werkgever hoeft het loon niet door te betalen.

Meegezogen

Maar wat als je wel wilt, maar niet kunt werken omdat je collega’s staken? „Hierover zijn de meningen verdeeld” weet Schouten. „Maar het uitgangspunt is dat je als werkwillige wordt meegezogen in de staking. Bij een georganiseerde staking zou ik het terecht vinden als je dan kunt meedelen in de stakingskas.”

Hoge Raad

Bij een wilde staking is een uitspraak van de Hoge Raad leidraad. „Een werknemer die wil werken tijdens een wilde staking, moet gewoon doorbetaald krijgen”, zegt Schouten. „Houd er wel rekening mee dat je misschien moet kunnen aantonen dat je wilde werken. Dit kun je van bijvoorbeeld doen door een mail te sturen naar je leidinggevende met de mededeling dat je voor een dichte deur staat.”