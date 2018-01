China snijdt bitcoin pas af

Op termijn zouden er tekorten kunnen ontstaan, aldus de centrale bank tijdens een besloten bijeenkomst afgelopen woensdag, zo melden lokale media. Datacenters en bedrijfjes met hangars vol continu draaiende pc’s die de gewilde munt maken (’minen’) vreten stroom die Peking elders nodig acht.

Lokale overheden krijgen de opdracht de energieslurpende bitcoinmakers „ordentelijk” uit hun bedrijven te leiden, aldus bronnen in China over het besluit.

Laagste tarieven

Daarmee lijkt een einde te komen aan de productie tegen de allerlaagste tarieven in de wereld, voor een munt die mede dankzij dit minen tegen bijna $16.000 per stuk van de hand gaat.

Bitcoin werd dankzij de vraag vorig jaar vijftien keer meer waard. De munt is bovenmatig populair in China, dat relatief veel makers van de bitcoin en de overige 1400 digitale munten als ethereum en ripple kent. Chinezen zoeken een alternatief voor de gewantrouwde yuan.

Het energiegebruik voor alle cryptomuntenmakers is wereldwijd hoog: de hele bitcoinproductie tot een maximum van 21 miljoen munten vergt net zoveel stroom als 3,4 miljoen Amerikaanse gezinnen, berekende onderzoeksplatform Digiconomist.

Leveringsproblemen

Veel energiecentrales kennen standaard al leveringsproblemen. Ook de nieuwe wind- en zonne-energieparken kennen hebben meer uitval dan in Europa, aldus Bloomberg New Energy Finance. Sinds 2014 komen de centrales volgens deze datadienst gemiddeld niet boven twaalf uur levering per dag.

Het is niet de eerste ingreep in bitcoins China. De overheid verbood vorig jaar crowdfunding met bitcoinmunten, de ico’s. Lokale kleinere beurzen die alleen in cryptomunten handelen zijn drastisch beperkt of gesloten.

In reactie hebben grote producenten als Bitmain, het tweede collectief in China, heeft pc-rekken in Singapore aan het werk gezet. Bitmain mijnt ook in de Verenigde Staten en Canada. BTC.top opent nu productie in Canada, concurrent ViaBTC heeft al mijnactiviteiten in IJsland en de VS ondergebracht. Als reden noemen zij tegenover persbureau Bloomberg de zekerheid over regelgeving en politeke stabiliteit.