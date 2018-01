Uitverkoop bij financieel geplaagd Steinhoff

Ⓒ REUTERS

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Bij de in opspraak geraakte meubelgigant Steinhoff is zo langzamerhand de bodem van de kas in zicht. Om aan geld te komen doet het bedrijf verschillende bezittingen van de hand. Zo moet de verkoop van een privéjet miljoenen opleveren. Het vliegtuig staat voor 25 miljoen dollar in de boeken. Ook zou Steinhoff overwegen een van zijn meest markante winkels in Wenen van de hand te doen.