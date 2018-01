Wall Street zet nieuwe records neer

De toonaangevende Dow-Jonesindex, die donderdag voor het eerst de mijlpaal van 25.000 punten passeerde, kreeg er 0,9% bij op 25.296 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,7% en kwam op 2743 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,8% tot 7137 punten.

De banengroei in 's werelds grootste economie is in december flink afgezwakt. Er kwamen 148.000 arbeidsplaatsen bij, veel minder dan in november. Economen hadden op zo'n sterke terugval niet gerekend. Het maandelijkse banenrapport van de overheid is van grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

De tegenvallende werkgelegenheidscijfers uit de VS in de maand december konden de pret niet drukken. Over geheel 2017 kwamen er 2,1 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen bij.

Technologiefondsen konden op kopersinteresse rekenen. Voor Microsoft hadden beleggers 1,2% meer over. Alphabet, de moedermaatschappij van Google, kreeg er 1,5% bij.

Apple kon 1,1% bijschrijven ondanks de melding van de fabrikant van smartphones dat ook zijn apparaten mogelijk risico lopen, door problemen met de beveiliging van chips die deze week aan het licht kwamen.

Boeing dikte 4% aan. De vliegtuigfabrikant is volgens zakenkrant The Wall Street Journal in gesprek over een mogelijke overname van branchegenoot Embraer.

Intel (+0,7%) toonde enig herstel na de stevige koersverliezen in de afgelopen twee dagen doordat een groot beveiligingslek in processoren van de chipfabrikant naar buiten kwam.

Constellation Brands deelde niet mee in de feestvreugde en gleed 2,6% weg na tegenvallende verkoopcijfers bij de fabrikant van dranken.