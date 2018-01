'Boeing in gesprek met Brazilië over Embraer'

Boeing en Embraer lieten vorige maand al weten dat zij in overnamegesprekken verwikkeld zijn. De Braziliaanse fabrikant maakt kleinere verkeersvliegtuigen die geschikt zijn voor relatief korte vluchten. In dat segment heeft Boeing zelf geen aanbod. De Europese rivaal Airbus evenmin, maar dat bedrijf sloeg afgelopen najaar de handen ineen met het Canadese Bombardier, een directe concurrent van Embraer.

Tot dusver lijkt de Braziliaanse regering evenwel niet mee te willen werken aan een overname. Dagblad Financial Times tekende vrijdag uit de mond van minister van Defensie Raul Jungmann op dat nauwe samenwerking tussen Embraer en Boeing mogelijk wel op goedkeuring kan rekenen. Maar een volledige overname is volgens de bewindsman een brug te ver.

Hoewel de twee ondernemingen er ook onderling nog uit moeten komen, zouden zij het al wel eens zijn over de prijs. Boeing is volgens The Wall Street Journal bereid 5,2 miljard dollar (4,3 miljard euro) op tafel te leggen. Voordat geruchten over de overnamegesprekken begonnen rond te zingen was Embraer op de beurs zo'n 3,7 miljard dollar waard.