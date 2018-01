Parlementszetel in Italië duur betaald

Na de afschaffing begin vorig jaar van de staatsfinanciering van de politieke partijen doen de Italiaanse partijen er alles aan om toch nog aan geld te komen. Daarom wordt een deel van de kosten verhaald op diegenen die zich kandidaat willen stellen voor het parlement.

Wie namens Berlusconi’s Forza Italia in het parlement wil zitten moet de partij zelfs tussen de 35.000 en 40.000 euro betalen, zo stelt de krant Corriere della Sera. „De exacte prijs die een kandidaat parlementariër moet betalen moeten we nog vaststellen, maar het is duidelijk dat de kosten van de instandhouding van de partij en de verkiezingscampagne moeten worden gefinancierd”, aldus de penningmeester van Forza Italia, Alfredo Messina.

Bijna de hele partijstructuur van Forza Italia is de afgelopen jaren ontmanteld om de financieel penibele situatie het hoofd te bieden. Wie denkt dat de ex-premier en ondernemer Silvio Berlusconi de partij zelf wel kan financieren komt bedrogen uit.

„Een donor mag maximaal 100.000 euro per jaar overmaken, dat geldt zowel voor personen als maatschappijen”, aldus Messina. „Het is nu een hele lastige situatie geworden. Om de kosten te besparen werken nu nog maar zeven mensen voor onze partij. Dat waren er eerder een stuk of zeventig. Mensen die twintig jaar lang voor ons werkten moesten we plotseling op straat zetten”.

De centrumlinkse regeringspartij PD heeft een andere manier gevonden om aan geld te komen. Wie voor het parlement wordt gekozen moet iedere maand 1.500 euro aan de partij afstaan. Er zijn veel parlementariërs van de partij die zich hier niet aan houden.

Onder hen is de voorzitter van de Senaat Pietro Grasso. Hij heeft eind vorig jaar een nieuwe linkse partij opgericht, maar moet de PD nog altijd ruim 83.000 euro overmaken maar dat weigert hij.