Fonds in beeld: ’Economie China zal verdubbelen’

Inmiddels is de rust er voorlopig weer teruggekeerd op de beurzen. Ondanks de recente correctie heeft beheerder Victoria Mio van het Robeco Chinese Equities Fund een goed beursjaar achter de rug. Het beleggingsfonds boekte in 2017 een rendement van liefst 35%. Het fonds zag zijn aandelen in onder meer verzekeringsconcern Ping An en de internetgiganten Tencent, Alibaba en Baidu fors meer waard worden.

Volgens Mio heeft de Chinese economie twee gezichten. „Enerzijds zijn er de bedrijven uit de nieuwe economie die fantastisch groeien. Denk daarbij aan ondernemingen op het gebied van internet, software en zorg”, zegt de fondsbeheerder van Robeco. „Anderzijds heb je de oude economie. Daartoe behoren fabrieken, mijnen, energiemaatschappijen en banken. Die zijn vaak in handen van de staat en worden gesaneerd.”

Per saldo blikt Mio positief vooruit op 2018. Volgens haar zorgt het aanblijven van president Xi Jinping voor stabiliteit in China. „Het land kan zich nu gaan richten op de overgang van een op investeringen gebaseerde economie naar een economie die meer draait op consumptie. Ook kan er werk worden gemaakt van het beperken van bedrijfsschulden en het sluiten van vervuilende industrie. Tevens gaat China meer investeren in innovatie.”

China heeft zich in 2010 ten doel gesteld om de economie en het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in tien jaar te verdubbelen. „Dat doel is haalbaar”, vertelt de beleggingsstrateeg. Zij verwacht dat de Chinese groei in 2017 is uitgekomen op 6,8%.

De Chinese overheid heeft inmiddels alweer nieuwe doelen gesteld. Voor de komende tien jaar wordt gemikt op een jaarlijkse groei van 5 tot 6%, terwijl de groei in de komende dertig jaar op gemiddeld 4 tot 5% moet uitkomen. Mio: „Ook die doelen zijn haalbaar.”