Buitenlandse valutareserves China in de lift

PEKING (AFN) - De buitenlandse valutareserves van China zijn in december uitgekomen op het hoogste niveau in meer dan een jaar. Dat is vooral te danken aan strengere regelgeving, het aantrekken van de koers van de yuan en een toegenomen vertrouwen in de Chinese economie.

De reserves gingen in december met meer dan 20 miljard dollar omhoog naar ruim 3,1 biljoen dollar (zo'n 2610 miljard euro). Het ging volgens de Chinese centrale bank om de elfde maandelijkse toename op rij en het hoogste niveau sinds september 2016.

Een jaar geleden zag het beeld er nog heel anders uit. De valutareserves van China waren toen net onder de 3 biljoen dollar gezakt, naar het laagste punt in zes jaar. Kenners waren toen nog bang dat steeds meer Chinezen hun geld in het buitenland zouden gaan stallen.

De yuan stond eerder sterk onder druk door zorgen over de afzwakkende Chinese economie. Dat zorgde ook voor de grote kapitaalvlucht uit het land. De Chinese overheid heeft vervolgens verschillende maatregelen getroffen om dit tegen te gaan. Toezichthouders hebben zelfs enkele grote overnamedeals van Chinese bedrijven afgekeurd omdat er anders mogelijk veel kapitaal naar het buitenland zou zijn gegaan.