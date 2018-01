Macro's en cijfers banken kleuren beursweek

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers kunnen in de tweede beursweek van 2018 weer een hele reeks macro-economische cijfers verwerken. Voor het einde van de week staan tevens de resultaten van enkele grote Amerikaanse banken op de agenda. Verder is het wat betreft bedrijfscijfers nog tamelijk rustig.

Grote aandacht gaat uit naar de Amerikaanse inflatie in december. Daarover worden vrijdag nieuwe gegevens verwacht. De ontwikkeling van het prijspeil in 's werelds grootste economie is van grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

Veel kenners gaan er vanuit dat de Fed in maart de rente weer iets gaat verhogen. Uit onlangs naar buiten gekomen notulen blijkt echter dat sommige beleidsmakers bij de Fed nog zorgen hebben over de inflatie. Andere Fed-bazen wezen op hun laatste vergadering juist weer op het positieve effect van de geplande belastinghervormingen in de VS. Die kunnen de economie een verdere boost geven.

Productiecijfers

Andere belangrijke macrocijfers in de nieuwe beursweek zijn de Europese werkloosheidscijfers, de Duitse fabrieksorders en de winkelverkopen in Europa en de VS. Ook komen er uit diverse landen productiecijfers.

Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan worden vrijdag verder de jaarresultaten van de grote banken JPMorgan Chase en Wells Fargo verwacht. Vermogensbeheerder BlackRock en Delta Air Lines geven deze week eveneens een kijkje in de boeken. Aan het Damrak komt maaltijdbezorger TakeAway woensdag met cijfers naar buiten.

Aardige opmars

Geholpen door het enthousiasme over de wijzigingen in de Amerikaanse belastingwetgeving, lieten de beurzen afgelopen week wereldwijd een aardige opmars zien. Beurswatchers spraken van een heuse nieuwjaarsrally, waarbij op Wall Street tevens een aantal nieuwe records werden geschreven.

De Dow-Jonesindex kwam donderdag voor het eerst in zijn bestaan boven de 25.000 punten. De S&P 500 slechtte een dag eerder al de mijlpaal van 2700 punten. Het optimisme leek niet stuk te kunnen. Vrijdag legden beleggers een tegenvallend maandrapport over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid naast zich neer en gingen de graadmeters wederom met winst de handel uit. Verder liepen de olieprijzen afgelopen week aardig op, door de onrust in Iran.