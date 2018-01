Megadiamanten laten beleggers smachten

De stenen, de een telt 117 karaat, de ander 110 karaat, werden gevonden in een bestaande mijn in Lesotho. Het type diamant behoort tot de duurste in de wereld.

De gevonden diamanten in Lesotho. Ⓒ Gem Diamonds Ltd.

De verwachting van beleggers is dat Gem Diamonds snel meer stenen kan winnen. In Lesotho werd eerder een exemplaar van 603 karaat uit de grond gehaald.

In reactie op de melding ging de koers van het fonds in Londen met 8,2% omhoog. Dit type diamant is relatief schaars en brengt de juwelengemeenschap altijd in beroering. Vorig jaar werden zeven stenen van meer dan honderd karaat ontdekt, vijf in 2016 en twaalf stuks in 2015.

De allergrootste werd door het bedrijf eerder gevonden in de mijn Letseng, met 357 karaat tegen een waarde destijds van $19,3 miljoen per stuk. In Angola vond Lucapa Diamond een steen van 103 karaat, in 2016 werd hier al een exemplaar van 404 karaat aangetroffen, destijds $16 miljoen waard.

